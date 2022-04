Lula e Ciro têm uma coisa em comum: a visão sobre a terceira via

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ex-governador Ciro Gomes (PDT) têm muitas divergências, que cresceram nos últimos anos, mas recentemente ele têm mostrado uma concordância: nenhum dos dois acredita em terceira via, e ambos acham que ela é uma invenção da imprensa.

Ciro, embora diga que não se recusa a conversar com esse bloco, diz que a terceira via é uma expressão criada pela imprensa, mais especificamente a de São Paulo. “Eu quero ver se eu me reúno com todas as não-viúvas do Bolsonaro. Que a imprensa de São Paulo chama de terceira via, mas eu não tenho nada a ver com Moro, com Doria, que são as viúvas do Bolsonaro. Eu estou em outra”, disse.

Ele diz que conversa com lideranças do DEM, especialmente com os políticos oriundos do DEM, como o ex-prefeito de Salvador ACM Neto, mas diz que não tem muito em comum com outros partidos. “Tem uma linha que participarei, mas não acredito que desse mato saia cachorro, porque a contradição é muito grande. O que eu tenho a ver com Michel Temer?”, indagou Ciro no programa de José Luiz Datena, na Band.

Nesta terça-feira, 5, em entrevista a uma rádio do Paraná, Lula também foi na mesma linha. “Agora no Brasil estão procurando uma tal de terceira via. ‘Ah, precisa da terceira via..’. Como se estivesse um santo para aparecer para governar esse país. Qual é o passado, qual é o legado, qual é história? Para saber se esse cara tem competência para governar esse país”, afirmou. E também apontou o dedo para a mídia. “A imprensa tem que encontrar um candidato. Faz duas eleições que se insinua lançar o (Luciano) Huck candidato”.