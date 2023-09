Lula e a troca de ministros: ‘Sempre muito difícil, mas essa é a política’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse na manhã desta terça-feira, 5, que fazer uma reforma ministerial é sempre algo “muito difícil”, mas ressaltou que isso faz parte do jogo político e que ele precisa “construir uma maioria para dar tranquilidade ao governo” no Congresso.

Ele comparou a necessidade de trocar ministros com apenas oito meses de governo à estratégia dos treinadores de futebol. “O técnico entra com um time em campo, mas no decorrer do jogo, dependendo da tática do adversário, ele vai mudando”, disse no programa “Conversa com o Presidente”, transmitido pela emissora estatal CanalGov.

Segundo o presidente, o processo de troca de ministros não é uma coisa fácil. “É sempre muito difícil você chamar alguém para dizer ‘olha, eu vou precisar do ministério porque eu fiz acordo com um partido político e preciso atender”, disse.

E se justificou. “Mas essa é a política. O governo tem propostas importantes para passar no Congresso Nacional, os deputados não são obrigados a votar no governo porque o governo mandou. As pessoas não são obrigadas a votar naquilo que a gente faz, elas votam naquilo que acreditam”, disse.

De acordo com Lula, a preocupação do governo deve ser com a sua sustentação no Congresso. “A gente precisa construir uma maioria para dar tranquilidade ao governo nas mudanças que nós precisamos fazer, para aprovar determinadas coisas e para não permitir que coisas indigestas sejam aprovadas”, afirmou.

O governo estuda mudar o comando de alguns ministérios para permitir a entrada na Esplanada de partidos importantes do Centrão, como o PP e o Republicanos. O primeiro pode emplacar o deputado André Fufuca no Esportes, enquanto o segundo pode ter o também deputado Silvio Costa Filho em Portos e Aeroportos.

As mudanças, no entanto, ainda estão sendo articuladas por Lula e dependem de conversas com aliados importantes no governo, como Márcio França, que é titular de Portos e Aeroportos, e o vice-presidente Geraldo Alckmin, que é aliado do ministro.

