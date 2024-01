Lula diz que Lewandowski terá autonomia para montar sua equipe

O jurista Ricardo Lewandowski, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, foi anunciado oficialmente como futuro comandante da pasta de Justiça e Segurança Pública pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva em cerimônia no Palácio do Planalto nesta quinta, 11. Ele assumirá o cargo no dia 1º de fevereiro. Até lá, segundo o petista, terá tempo e autonomia para montar a sua equipe. “Eu, normalmente, tenho por hábito cultural não indicar ninguém em nenhum ministério. Quero que as pessoas montem o time com o qual vão jogar”, afirmou Lula, em referência às disputas que já ocorrem por cargos no segundo escalão do ministério, especialmente as que envolvem o atual número dois, o secretário-executivo Ricardo Cappelli.

Aliado próximo do atual ministro, Flávio Dino, Cappelli chegou a ser cotado para assumir ele próprio a pasta. A escolha de Lewandowski não apenas elimina essa possibilidade como também afasta as chances de ele permanecer no segundo cargo mais importante do ministério. E, agora, com o aval oficial de Lula. “Eu, se fosse técnico de futebol, não permitiria que o presidente do meu time, por mais importante que fosse, escalasse o meu time. Meu time eu é que escalo. Se eu perder, me tirem. Se eu ganhar, que eu continue.”

Neste contexto, para que Lewandowski tenha o tempo necessário para montar sua equipe, o decreto de nomeação do futuro ministro só será publicado no dia 19 de janeiro, com a nomeação marcada para o dia 1º. Até lá, o Ministério da Justiça e Segurança Pública seguirá sob o comando de Dino, que tomará posse no STF em 22 de fevereiro. O período será usado para que as duas equipes façam um trabalho de transição e para que o ex-ministro do Supremo defina todos os nomes que pretende levar à pasta. “Aí ele terá a equipe montada e discutiremos quem entra e quem sai”, completou Lula.

O presidente classificou o anúncio como um momento “extraordinário” para o seu governo. Lula disse que tinha dúvidas se Lewandowski aceitaria seu convite por questões pessoais, citando a mulher do ex-ministro, e comemorou o desfecho. Também elogiou Dino, a quem classificou como um futuro ministro político do STF. “Sempre sonhei que a gente deveria ter na Suprema Corte um ministro com a cabeça política, que tivesse vivenciado a política. Ninguém que está lá tem a experiência política de Dino, de perder e ganhar eleição, de ser deputado, governador, senador.”