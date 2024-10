Lula diz que acidente foi ‘grave’, mas não atingiu regiões delicadas

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que o acidente doméstico que sofreu foi “grave” e que os médicos precisam de pelo menos três dias para concluir “qual foi o estrago” causado pela batida. A declaração ocorreu durante telefonema com o candidato do PT à prefeitura de Camaçari (BA), Luiz Caetano, na tarde desta segunda-feira, 21.

Caetano divulgou um vídeo em que conversa com o presidente no viva-voz. “Eu tive um acidente aqui, mas uma bobagem minha. Foi grave, mas não afetou nenhuma parte mais delicada. Eu estou cuidando, porque qualquer coisa na cabeça é muito forte, né?” afirmou o petista. “Estou aguardando, porque os médicos dizem que eu tenho que esperar pelo menos uns três, quatro dias para eles saberem qual foi o estrago que fez a batida”, completou.

Lula caiu no Palácio do Alvorada na noite de sábado, 19. De acordo com o médico Roberto Kalil, o presidente escorregou no banheiro e lesionou a região da nuca. Após o acidente, o mandatário foi levado ao Hospital Sírio-Libanês de Brasília, onde foi submetido a exames de ressonância magnética que constataram uma pequena hemorragia cerebral.

Por orientação da equipe médica, o presidente deve evitar viagens aéreas longas, o que o fez cancelar a ida à Cúpula dos Brics, na Rússia. Ele participará do evento por videoconferência. Nesta segunda, Lula também recebeu o assessor especial Celso Amorim e o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, no Alvorada, para uma reunião sobre a agenda internacional.

Após o encontro, Padilha afirmou a jornalistas que Lula está bem. “O presidente, em nenhum momento, teve qualquer tipo de perda de consciência, desorientação. Ele mesmo que buscou o socorro naquele momento. A equipe médica também fez todos os exames de acompanhamento, está no protocolo de acompanhamento, o cancelamento da viagem foi por orientação correta da equipe médica, por ser uma viagem de longa distância, muitas horas dentro do avião”, afirmou.