Lula diz estar mais disposto que em 2002 e que não irá ‘governar com ódio’

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou durante a convenção nacional do PSB em Brasília nesta sexta-feira, 29, e disparou, mais do que ataques ao presidente Jair Bolsonaro (PL), vários sinais de que pretende, se eleito, operar na base do diálogo e não do confronto. Ele disse que irá governar com a participação de outras correntes políticas, da sociedade civil e das entidades sindicais e empresariais e apontou para a necessidade de restabelecer a “relação de respeito” com as Forças Armadas.

“Eu sou um homem muito mais cauteloso. Eu saí da Polícia Federal sem ódio, pelo contrário, saí apaixonado e casei. Não quero governar com ódio”, afirmou, para em seguida criticar a política do atual governo de incentivar o armamento da população.

Nesse sentido, afirmou que é preciso refazer as relações com os militares, que vêm sendo acusados de dar guarida aos discursos de cunho golpista de Bolsonaro. “O que precisamos é estabelecer uma relação de respeito com as Forças Armadas, recuperar a normalidade no Brasil. Com cada um cumprindo sua função, a democracia vai prevalecer”, disse.

Lula também elogiou o esforço de todos os seus aliados para tentar ampliar o arco de alianças em torno de seu nome, o que acabou personificado na escolha do ex-tucano Geraldo Alckmin para ser o seu vice. “Há seis meses, pouca gente acharia possível o que está acontecendo hoje. Estamos fazendo a mais importante aliança já feita entre os partidos democráticos desse país”, exagerou.

O petista também sinalizou que um eventual governo seu iria ampliar o diálogo com a sociedade civil. “O Brasil hoje tem um presidente que nunca se reuniu com o movimento sindical, nunca recebeu reitores, movimentos sociais. Que ofendeu indígenas, quilombolas. Um país generoso como o Brasil não precisa disso”.

Lula também criticou a política econômica atual, lembrou a volta da fome e disse que é preciso promover o crescimento. “Esse país só vai ter jeito se ele voltar a crescer. Se ele crescer, vai gerar emprego, o PIB vai crescer, vamos distribuir renda. A roda gigante da economia começa a girar e todos terão oportunidade nesse país”, disse.

Nos ataques mais duros a Bolsonaro afirmou que o “povo está saturado, está enojado, cansado, de tanta mentira, fake news e destruição”, chamou de “idiotice” a reunião do presidente com embaixadores para atacar as urnas eletrônicas e ressaltou o que considera isolamento internacional do Brasil. “Hoje não temos relação com ninguém”.

Por fim, Lula disse que está com disposição para a eleição maior do que a que teve quando conquistou a sua primeira vitória presidencial, há 20 anos. “Eu confesso que estou com muito mais disposição do que estava em 2002, quando ganhei as eleições””, afirmou.

Segundo pesquisa Datafolha divulgada na quinta-feira, Lula lidera a corrida eleitoral com dezoito pontos à frente de Bolsonaro (47% a 29%). Em votos válidos, ele tem 52%, o que seria suficiente para vencer a eleição no primeiro turno.

