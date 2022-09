Lula distribui missões para a militância do PT atrair evangélicos

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Reynaldo Turollo Jr., Tulio Kruse, Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem enviado em grupos de WhatsApp materiais para seus seguidores compartilharem em redes sociais e com pessoas próximas. Entre figurinhas, vídeos e algumas propostas, uma “missão” tem como o objetivo desmentir notícias falsas segundo as quais, se eleito, Lula fecharia templos religiosos.

“A missão de hoje é explicar para três amigos religiosos que:

– Lula nunca fechou e nem vai fechar igrejas;

– Lula que criou a Lei da Liberdade Religiosa;

– Lula que criou o Dia da Marcha pra Jesus.”

Segundo a última pesquisa Datafolha, divulgada na quinta-feira, 1, Lula tem 47% das intenções de voto, seguido por Bolsonaro (PL, 32%), Ciro Gomes (PDT, 9%) e Simone Tebet (MBD, 5%).