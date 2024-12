Lula deixa a UTI e faz primeira caminhada no hospital, diz boletim médico

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deixou a UTI e agora segue em recuperação com cuidados semi-intensivos. Lula fez uma primeira caminhada no hospital na manhã desta sexta-feira, 13, afirma boletim divulgado. (Leia na íntegra abaixo.)

Segundo a equipe médica, o presidente alimentou-se normalmente, caminhou brevemente pelos corredores e permanece “lúcido e orientado”.

O presidente está internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, desde a madrugada de terça-feira, 10, após sofrer uma hemorragia intracraniana — ele passou por uma cirurgia de emergência para drenar o hematoma no mesmo dia.

Na quinta-feira, 12, Lula passou por outro procedimento (uma embolização de artéria meníngea) para impedir eventuais novos sangramentos na região do cérebro. No mesmo dia, os médicos retiraram o dreno aplicado e afirmaram que o presidente progredia na recuperação, estando lúcido, orientado e recebendo visita de familiares.



O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou que conversou com Lula e disse que o presidente estava “animado” e “pedindo atualizações” sobre a pauta no Congresso. Nos últimos dias, a equipe do governo tem se esforçado para tentar aprovar o pacote de corte de gastos, sob resistência do Legislativo. “Ele também não vê a hora de voltar à rotina de trabalho”, publicou o ministro.

O médico de Lula, Roberto Kalil Filho, afirmou também na quinta-feira que a alta hospitalar deverá ser no começo da próxima semana. Ele não detalhou a data exata, mas disse que “um dia a mais ou um dia a menos depende da evolução, que tem sido muito boa”.

BOLETIM MÉDICO LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 13/12/2024

11h20

“O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue internado no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, sob cuidados semi-intensivos.



Segue lúcido e orientado, alimentou-se normalmente e realizou caminhada pelos corredores.

O Presidente continua sob acompanhamento da equipe médica liderada pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho e pela Dra. Ana Helena Germoglio.”

Dr. Luiz Francisco Cardoso – Diretor de Governança / Dr. Álvaro Sarkis – Diretor Clínico

