Lula decidiu: vai em busca do voto útil para tentar levar no 1º turno

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu partir para a caça ao voto útil a menos de um mês da eleição. E, de forma explícita, pediu ao eleitor em suas redes sociais que o ajude a liquidar a disputa presidencial ainda no primeiro turno.

“Não tem porque ter vergonha de tentar ganhar no 1º turno. Se quem tem 5% sonha em ter 40%, porque quem tem mais de 40% não pode sonhar em ter mais um pouquinho e ganhar no primeiro turno?”, postou o ex-presidente, em aparente referência aos dois candidatos da terceira via, Ciro Gomes (PDT) e Simone Tebet (MDB), que esboçaram uma reação nas últimas pesquisas, o que ameaça levar a eleição para o segundo turno. Segundo a pesquisa BTG/FSB divulgada na segunda-feira, 5, Ciro tem 8% e Tebet, 6%.

Lula conclama a militância a ir em busca dos tais 5% que lhe garantiriam uma vitória no primeiro turno – segundo o último Datafolha, ele tem 48% dos votos válidos (precisa de 50% mais um voto). “Quando a gente sonha junto, dizem que se torna realidade. Estou convencido que se continuarmos trabalhando da forma que estamos, podemos ganhar no 1° turno”, disse.

E, por fim, cutucou. “Notem que tem candidato que não faz comício. E não é que não faz porque não quer, é porque não junta gente”, ironizou.

Havia ao menos até a manhã desta terça-feira, quando aconteceu uma reunião da coordenação de campanha em São Paulo, uma indefinição sobre a conveniência de ir ou não para a caça ao voto útil. Muitos petistas temiam que isso pudesse parecer um desrespeito aos adversários. Pelo tom das mensagens de Lula, venceu a tese de ir em para o ataque.