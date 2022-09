Lula conseguiu o que buscava: a virada sobre Bolsonaro na classe média

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conseguiu o que vinha buscando: superar o rival Jair Bolsonaro (PL) entre o brasileiro de classe média, aquele que tem renda familiar mensal entre dois e cinco salários mínimos e que representa 27% do eleitorado total.

Reportagem de VEJA publicada no final de agosto mostrava que essa era uma das preocupações da campanha do petista. Para virar o jogo, o ex-presidente passou a investir em pautas que agradam a esse estrato do eleitorado, como a correção da tabela do Imposto de Renda, estímulos ao aumento do consumo, política de reajuste salarial com ganho real e ações para reduzir o endividamento da população.

Segundo pesquisa Ipec divulgada na noite de segunda-feira, 19, Lula tem agora 41% das intenções de voto nesse segmento contra 36% do eleitorado. Na pesquisa anterior, o petista já havia insinuado a virada, com 40% a 38%, mas a diferença ainda estava dentro da margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos — agora, não está mais.

Em agosto, quando a preocupação da campanha petista foi revelada por VEJA, a situação era bem diferente: Bolsonaro tinha 41% das intenções de voto contra 32% de Lula.