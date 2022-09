Lula chama Ciro de mentiroso e diz que vai resolver a eleição no 1º turno

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Reynaldo Turollo Jr., Diogo Magri, Victoria Bechara e Sérgio Quintella. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disse nesta segunda-feira, 26, ao chegar para uma live com artistas e outros apoiadores em São Paulo, que trabalha para resolver a eleição já no domingo, 2, em primeiro turno. E rebateu as críticas de Ciro Gomes (PDT), que em pronunciamento de manhã, atacou o petista.

“Eu acho estranho ele dizer que é vítima de uma campanha de mentiras. Porque ele tem mentido a meu respeito desde que começou a campanha. Eu sinceramente não sei o conteúdo do pronunciamento do Ciro, mas acho que ele tem surtado ultimamente. Na campanha, a gente tenta convencer as pessoas de alguma coisa que a gente acha que é possível fazer. Não tenho que ficar fazendo promessa, porque eu tenho um legado de oito anos para contar””, disse a jornalistas.

Lula também afirmou que, se houver um segundo turno, o “PDT sabe o que faz” e minimizou o fato de Ciro apoiá-lo ou não numa disputa contra Jair Bolsonaro (PL). “Primeiro, a gente tem que esperar para ver o que acontece. Se acontecer um segundo turno, vamos esperar, conversar com outras forças políticas. Agora, a gente precisa conversar com quem quer conversar. Se o Ciro quiser, a gente vai conversar. Eu já tive problemas com o Leonel Brizola, discordamos, depois o Brizola foi meu vice. Vamos esperar a poeira baixar”, afirmou.

E emendou dizendo que espera que nem haja segundo turno. “Eu trabalho com a expectativa que a gente resolva as eleições no dia 2 de outubro”, disse.

