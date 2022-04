Lula apresenta o ‘companheiro Alckmin’ para a disputa presidencial

A chapa Lula-Alckmin deu um novo – e firme – passo nesta sexta-feira, 8, com os dois anunciando, em reunião do PT e do PSB, a proposta de chapa para a disputa presidencial deste ano. A indicação do nome do ex-governador de São Paulo Geraldo Alckmin foi oficializada pelo PSB e precisa ser aprovada pelo diretório nacional do PT.

“A partir de agora, não é mais para nos chamarmos de ex-governador Alckmin e de ex-presidente Lula. Agora, é ‘companheiro Lula’ e ‘companheiro Alckmin’”, disse o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ao lado dos presidentes do PSB, Carlos Siqueira, e do PT, Gleisi Hoffmann.

Lula voltou a dizer que em períodos recentes a polarização política no Brasil, quando envolvia o seu partido e o PSDB, era diferente da atual, que opõe o petismo ao bolsonarismo. “Era uma política civilizada”, afirma. Ele lembrou que, durante campanhas eleitorais anteriores, pessoas com camisetas do PSDB e do PT podiam andar lado a lado nas ruas sem problemas. “Hoje isso não é possível, porque não está estabelecida nessa polarização a disputa civilizada”, afirmou.

O ex-presidente citou vários nomes históricos do PSDB, como o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso e os ex-governadores José Serra e Mário Covas, disse que foi adversário de todos e que sempre se trataram de forma “respeitosa”. Afirmou, ainda, que “duas forças que têm projetos diferentes podem se juntar na hora que o momento é de interesse do povo brasileiro”.

“Alckmin, você será recebido como um velho companheiro dentro do nosso Partido dos Trabalhadores”, disse ao final do discurso.

Economia e pandemia

Durante a sua fala, o ex-presidente criticou a política econômica do governo Bolsonaro e citou a inflação recorde no país anunciada hoje — a maior em 28 anos.

Lula também criticou a atuação de Bolsonaro na pandemia, disse que ele teve um “comportamento genocida” e que havia uma “quadrilha de compra de vacinas” no Ministério da Saúde.

“Essa chapa, se ela for formalizada, não é só para disputar as eleições. Talvez ganhar as eleições será mais fácil do que a tarefa que temos para recuperar este país”, afirmou.