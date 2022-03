Lula afaga o senador que infernizou Bolsonaro na CPI da Pandemia

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) deu um afago no senador Omar Aziz (PSD-AM), ex-presidente da CPI da Pandemia e que conta com o apoio do petista em sua tentativa de se reeleger ao Senado.

Lula se encontrou com o senador durante uma parada em Manaus na tarde/noite de segunda-feira, 7, para reabastecer a aeronave que o trazia da sua viagem ao México. No encontro, estava outra liderança local do PSD, o vice-presidente da Câmara, Marcelo Ramos.

Aziz conta com o apoio de Lula para tentar reeleger-se para um novo mandato de oito anos no Senado. Em troca, pode ser útil na negociação que o petista faz para tentar atrair o PSD para sua coalizão nacional já no primeiro turno. Lula já fez acenos ao PSD na Bahia (onde vai apoiar a reeleição de Otto Alencar, que será candidato na chapa petista ao governo) e em Minas Gerais (onde pode apoiar o prefeito Alexandre Kalil ao governo.

Recebi o presidente Lula na tarde chuvosa de hoje aqui em Manaus e conversamos muito. É sempre bom dialogar e trocar ideias ao lado de pessoas experientes que deram e dão grande contribuição pic.twitter.com/CAy6Yd5ngp — Omar Aziz (@OmarAzizSenador) March 7, 2022

Como presidente da CPI da Pandemia, Aziz — ao lado de Randolfe Rodrigues (Rede-AP) e Renan Calheiros (MDB-AL) – infernizou a vida do governo Jair Bolsonaro. Ele é hoje uma das maiores “personas non grata” entre a militância bolsonarista nas redes sociais.

No encontro em Manaus, também estava a ex-senadora Vanessa Graziotin (PCdoB), que deve tentar vaga na Câmara, o deputado federal José Ricardo (PT-AM) e o ex-chanceler Celso Amorim;.