Luiza Trajano investe 100 000 reais na campanha de Tabata Amaral

Presidente do Conselho de Administração do Magazine Luiza e única brasileira entre as 25 mulheres mais influentes do mundo, segundo o Financial Times, a empresária Luiza Trajano escolheu a deputada Tabata Amaral (PSB-SP) como destinatária de sua primeira doação eleitoral na campanha de 2022. Luiza colocou 100.000 reais no cofre de Tabata para a disputa à reeleição, por meio de uma transferência eletrônica efetuada na quinta-feira, 18.

O valor gasto pela empresária já supera, em muito, os 36.000 reais doados por ela nas eleições nacionais de 2018 e os 10.000 desembolsados por ela a candidatos em 2014. Nas eleições municipais de 2016, ela distribuiu 110.000 reais entre seis candidatos a prefeito e vereador de São Paulo.

A doação de Luiza Trajano foi uma das mais polpudas ao caixa de campanha de Tabata Amaral, que vai muito bem, por sinal. Mesmo sem receber dinheiro do fundo eleitoral do PSB, ao menos até o momento, a deputada já arrecadou 944.279 reais na largada da corrida eleitoral.

Acompanham a dona do Magazine Luiza em sua lista de financiadores nomes como os dos investidores Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, e Florian Bartunek, ambos colaborando com 100.000 reais, e o empresário Guilherme Leal, da Natura, com 50.000 reais.