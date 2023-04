Lira x Pacheco: o que motiva a queda de braço que dividiu o Congresso

Reportagem de VEJA desta semana mostra como o aumento do protagonismo do Legislativo nos rumos do país intensificou a disputa por poder, culminando em um inédito e ruidoso choque entre os chefes das duas Casas — o deputado Arthur Lira (PP-­AL) e o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O pano de fundo da crise instalada é a queda de braço pelo maior controle do andamento das pautas no momento em que o governo Lula se esforça para avançar algumas de suas principais propostas, como a recriação do Minha Casa, Minha Vida, do Bolsa Família e do Mais Médicos, todas à espera de aprovação do Legislativo.

Atualmente, o comando do fluxo de votações está com Lira, o ‘todo-poderoso’ que se fortaleceu ao ser reeleito com o apoio de 464 deputados numa aliança que envolveu desde o PT até o PL do ex-presidente Jair Bolsonaro. A chave para controlar a pauta está no tratamento dado às Medidas Provisórias, transformadas há muito tempo no principal instrumento do Executivo.

Desde a pandemia, a tramitação começa pela Câmara, que analisa, vota e encaminha o projeto ao Senado. Com essa prerrogativa, Lira ajusta o ritmo e a ordem do que vai ser votado e, em muitas ocasiões, entrega a MP ao Senado já perto do vencimento (elas têm prazo máximo de 120 dias), o que tira espaço de participação dos senadores, que não raro reclamam de terem se tornado “carimbadores” de projetos.

No último dia 22, no entanto, Pacheco acatou uma questão de ordem formulada por Renan Calheiros (MDB-AL) — um arqui-inimigo de Lira, vale lembrar — e oficializou, na condição de presidente do Congresso, o retorno do funcionamento das comissões mistas, formadas por doze deputados e doze senadores, para análise das MPs. Nesse rito, a relatoria das propostas é revezada entre um deputado e um senador, sempre indicados pelo presidente da respectiva Casa.

Lira, paralelamente, tenta costurar um acordo junto ao governo que garanta parte da manutenção do rito encurtado das MPs. Ele disse “aceitar” a volta das comissões mistas desde que elas tenham três deputados para cada senador — o que, claro, foi rechaçado pelos líderes no Senado. “Não aceitamos em hipótese alguma. É uma proposta que, ao meu ver, não deveria nem ser feita, porque querer colocar uma comissão mista na predominância de três deputados para um senador, não dá para levar a sério, é inaceitável. O que me surpreende é a teimosia do presidente da Câmara de não querer aceitar o texto Constitucional”, diz o senador Otto Alencar (PSD-BA), líder da bancada. “Agora, a proposta dele pelo menos é uma sinalização de certa flexibilidade, de conversar com o Senado, porque no início ele nem abria espaço. Tomara que entenda que uma Casa não pode predominar sobre a outra e que o Senado não quer protagonismo, mas que também não vai abrir mão de suas prerrogativas constitucionais”, pondera o correligionário de Pacheco.

Renan Calheiros é mais ácido. “O mau humor do Lira é a abstinência, porque não tem mais orçamento secreto”, afirma. Ele duvida que o rival concretize a ameaça de não indicar ninguém às comissões mistas e travar o andamento das MPs: “Ele foi eleito com apoio do governo, do PT, vai travar agora? Se não pautar, é crime de responsabilidade. E, certamente, o Supremo, a pedido dos partidos, inclusive o meu, vai dizer que o governo pode reeditar as medidas”, diz.

Para o cacique alagoano, outra proposta ventilada pelo governo — de que parte das 13 MPs enviadas por Lula ao Congresso seja convertida em projetos de lei — é inconcebível. “Isso é de um ridículo. Imagine um governo, que edita uma MP com força de lei, vai agora retirar a MP pra dar um PL ao Arthur Lira? Não faz o menor sentido”, afirmou.

O senador vai além e afirma que, hoje, o Legislativo vive uma “crise institucional”. “Eu, quando era presidente [do Senado], brigava com o Eduardo Cunha. Mas nunca uma Casa queria tomar poder constitucional da outra. Nunca houve essa crise. Hoje, vivemos uma crise no bicameralismo.”