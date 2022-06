Líderes evangélicos saem em defesa de Bolsonaro após prisão de pastores

O pastor Silas Malafaia saiu em defesa do presidente Jair Bolsonaro (PL) nesta quarta-feira, 22, após a prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro pela Polícia Federal por suspeita de corrupção. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o religioso afirmou que foi um dos primeiros a pedir a apuração de possíveis irregularidades e o afastamento do então chefe da pasta.

Malafaia disse, porém, achar “estranha” a prisão de Ribeiro e dos pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, que seriam intermediários no esquema de irregular de distribuição de verbas do MEC, e não dos prefeitos, que supostamente teriam pago propina para receber dinheiro federal. “Cadê os prefeitos? Não tem prefeito suspeito? Corromperam quem?”, questionou.

Claramente exaltado, Malafaia também se irritou com as comparações de corrupção no governo Jair Bolsonaro, de quem sempre foi aliado, com a mesma prática nos governos do PT. “Só pode ser piada”, disse. “Nós denunciamos e nós queremos investigação séria, doa a quem doer. Agora querer comparar corrupção de governo do PT, a maior da história da nação. Bolsonaro está envolvido em que?”, acrescentou o pastor.

Se o ex-ministro Milton Ribeiro e os pastores devem, que paguem! Não estamos aqui para cobrir erro de ninguém. Agora querer envolver Bolsonaro nisso é piada dos esquerdopatas. https://t.co/jF8T79dAAc — Silas Malafaia (@PastorMalafaia) June 22, 2022

O deputado federal Sóstenes Cavalcante (PL-RJ), líder da bancada evangélica na Câmara, parabenizou o governo federal por agir contra as supostas irregularidades no MEC. O parlamentar não citou, porém, que Bolsonaro disse que colocaria “a cara no fogo” por Milton Ribeiro e defendeu o ministro na época. “Desde a minha primeira entrevista e declarações sobre esse triste episódio eu disse: Afasta-se, investiguem e se for culpado que seja exemplarmente punido ao rigor da lei. Parabéns ao governo do presidente Jair Bolsonaro que agiu assim!”, escreveu.

O deputado Marco Feliciano (PL-SP) afirmou que o governo não compactua com “possíveis erros” e lembrou que a Controladoria-Geral da União (CGU) fez um relatório sobre o caso, mas lamentou a prisão dos pastores. “Hoje é um dia muito triste para a Igreja Evangélica de vertente Pentecostal. A prisão do pastor Gilmar Santos, pelo qual, como pregador da Palavra, sempre tive respeito e admiração, nos causa um profundo constrangimento. Nos resta apenas aguardar os desdobramentos”, declarou.

Em relação à prisão do ex-ministro Milton Ribeiro: 1) O presidente @jairbolsonaro já o havia afastado. 2) O Governo não compactua com possíveis erros, tanto que a investigação da PF se baseia em um relatório da CGU, órgão do Governo Federal. 3) A LEI VALE PARA TODOS! — 👊🇧🇷 Marco Feliciano (@marcofeliciano) June 22, 2022

A Polícia Federal prendeu Ribeiro, Arilton e Gilmar nesta quarta-feira, em uma operação batizada de “Acesso pago”. O ex-ministro foi exonerado do cargo em março, após um áudio em que admitiu que favorecia municípios indicados pelos pastores a pedido de Bolsonaro. Prefeitos também denunciaram pedidos de propina em troca do repasse de verbas para as cidades. Ele é acusado de corrupção passiva, advocacia administrativa, tráfico de influência e prevaricação.