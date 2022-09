Líder da ‘bancada da bala’ critica excesso de policiais candidatos em 2022

O surpreendente aumento de policiais candidatos na eleição deste ano pode acabar prejudicando os próprios agentes de segurança, avalia o presidente da Frente Parlamentar da Segurança Pública (conhecida como ‘bancada da bala’), o deputado Capitão Augusto (PL-SP). Isso porque eles vão disputar os mesmos votos, que poderão ficar pulverizados. “Prejudica demais, por causa da divisão de votos. Quem sai apostando somente no voto institucional da Polícia Militar dificilmente vai conseguir se eleger”, afirma o Capitão Augusto.

Segundo levantamento do Fórum Brasileiro de Segurança Pública do último dia 16, o número de policiais candidatos neste ano aumentou 27% na comparação com 2018. Serão 1.866 candidatos vindos das forças de segurança pública (polícias militares, civis, federal, bombeiros), ante os 1.469 de quatro anos atrás. Os estados com o maior número absoluto de candidatos policiais são Rio de Janeiro (251), São Paulo (238) e Minas Gerais (126).

“Um pouco disso foi efeito da quarentena que foi aprovada. O pessoal está saindo candidato agora porque na próxima eleição já não pode mais. É uma aberração, é inacreditável que o Congresso tenha feito isso”, diz o Capitão Augusto, referindo-se ao projeto do novo Código Eleitoral aprovado na Câmara em 2021. O texto prevê que, para ser candidato, o policial precisa pedir exoneração do cargo e esperar quatro anos. “Estamos com expectativa de aumentar nossa bancada para derrubar isso já no ano que vem”, anunciou.