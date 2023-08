Licença para mãe homoafetiva que não é gestante entra na pauta do STF

O Supremo Tribunal Federal (STF) incluiu na pauta desta quarta-feira, 22, o julgamento que vai definir se servidoras públicas não gestantes em união estável homoafetiva tem direito à licença-maternidade. O processo trata de mulheres cujas companheiras estejam grávidas por procedimento de inseminação artificial.

O recurso foi movido em 2o19 pelo município de São Bernardo do Campo, em São Paulo, contra decisão de Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública da cidade, que garantiu a licença-maternidade de 180 dias a uma servidora municipal cuja companheira engravidou por meio de inseminação artificial. O processo tem repercussão geral, ou seja, a tese estabelecida valerá para todos os casos do tipo no Brasil

O município alega que o direito ao afastamento é exclusivo da gestante e que não há possibilidade jurídica de pagamento de vencimentos durante a licença por falta de autorização legal. Já a servidora afirma que “a filiação não advém somente do parto” e que ela também é mãe biológica da criança — não foi ela quem engravidou, mas houve a fecundação de seu óvulo para o procedimento de inseminação artificial.

O relator do processo, ministro Luiz Fux, considerou o direito constitucional e votou por dar caráter de repercussão geral ao julgamento — ele foi seguido pela maioria dos ministros.

