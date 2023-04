Lewandowski: o bota-fora em alto estilo em restaurante 3 estrelas de Paris

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Sérgio Quintella e Bruno Caniato. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro Ricardo Lewandowski encerrou a sua carreira de 17 anos como ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), no último dia 11, em alto estilo, como um dos protagonistas de um momento de muito protagonismo da principal Corte judicial do país.

A sua festa de despedida também foi em grande estilo. Na primeira semana de abril, ele reuniu amigos da alta comunidade jurídica para um jantar no Le Cinq, um dos restaurantes chiques que ficam dentro do Four Seasons George V, badalado hotel de luxo em Paris.

Com três estrelas no prestigiado Guia Michelin, o Le Cinq tem pratos que custam até 160 euros (cerca de 900 reais) e é comandado pelo chef Christian Le Squer, que já trabalhou em diversos restaurantes estrelados da capital francesa, como Le Ritz, Le Divellec e Taillevent.

Entre os convidados estavam os ministros do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Marco Buzzi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Mauro Campbell e Raul Araújo. Também estavam lá o desembargador André Fontes, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região (TRF2), e a sua esposa, a advogada Ana Tereza Basilio.

Veja fotos do evento:

