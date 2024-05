Leite anuncia que parte das famílias afetadas receberá pix de R$ 2 mil

Após receber uma série de críticas ao longo da semana em função da demora na utilização dos recursos arrecadados por meio do pix SOS Rio Grande do Sul, que é gerido por um comitê formado por entidades públicas e privadas – incluindo bancos -, o governador Eduardo Leite (PSDB) anunciou neste sábado, 11, que cada família selecionada pelo grupo receberá R$ 2 mil. Também foi definido que parte do dinheiro será utilizado para compra e entrega imediatas de 30 mil mantas diante das baixas temperaturas registradas desde quinta, 9. O valor arrecadado está próximo dos R$ 90 milhões.

https://twitter.com/EduardoLeite_/status/1789334215785353641

A informação foi divulgada pelo perfil oficial de Leite no X (ex-Twitter) e atende aos recorrentes apelos feitos por políticos e pela sociedade civil diretamente envolvida nas ações de resgate e acolhimento das pessoas atingidas. De acordo com a Defesa Civil, são mais de 2 milhões de gaúchos afetados em 445 municípios dos 497 municípios do estado.

Leite não detalhou ainda quais critérios serão utilizados na seleção das famílias, mas a expectativa é que as pessoas que estão em abrigos tenham prioridade no atendimento, que será feito diretamente na conta bancária dos contemplados e para uso livre. São mais de 71 mil desabrigados vivendo de forma provisória em universidades e ginásios, por exemplo.

Continua após a publicidade

O pix divulgado pelo governo gaúcho foi criado em setembro de 2023, quando temporais semelhantes (apesar de menos intensos) também deixaram um rastro de destruição pelo estado e ao menos 55 mortes. O decreto publicado na época sobre o comitê gestor segue válido, mas agora, diante da pressão política e do tamanho do caos, os recursos serão mais rapidamente liberados.

“Para ficar muito claro: o pix não é para o governo. O pix é para uma conta de uma entidade privada, que é da Associação dos Bancos do Rio Grande do Sul. Não é dinheiro para o governo. Nenhuma das ações que nós anunciamos aqui vai consumir os recursos do pix”, repetiu o tucano ao longo da semana. “Os recursos serão para reerguer as vidas das pessoas”, explicou.

Nos cálculos iniciais do governo, a reconstrução do estado vai custar ao menos R$ 19 bilhões. “São necessários recursos para diversas áreas. Insisto: o efeito das enchentes e a extensão da tragédia são devastadores”, declarou na quinta, 9. A previsão para este final de semana é de mais chuva. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há a possibilidade de registro de até 140 milímetros no domingo especialmente no norte e no leste do estado.