“Lamentável”, diz ouvidor sobre agressão de PMs a jovem negro em SP

O ouvidor das Polícia de São Paulo, Cláudio Aparecido da Silva, classificou como “lamentável” a abordagem de policiais militares a um jovem negro em Carapicuíba, na região metropolitana, no último sábado, 16.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o rapaz, de 22 anos, conversando com os policiais no bairro Cidade Ariston Estela Azevedo. Em um determinado momento, um dos PMs o empurra contra a porta de um estabelecimento comercial. Outra gravação flagra um dos agentes dando um “mata-leão” no jovem, golpe proibido em abordagens policiais no estado desde 2020. Depois, quatro agentes imobilizam o homem na calçada e o agridem com socos e chutes, inclusive na cabeça. O caso foi registrado no 1º Distrito Policial de Carapicuíba.

A VEJA, Silva afirmou que a Ouvidoria abriu expediente e vai encaminhar os vídeos à corregedoria da Polícia Militar, responsável por julgar e punir eventuais abusos administrativos ou penais praticados pelos agentes. “É um caso que merece uma ação efetiva. Vamos pedir o rigor necessário para que isso não volte a ocorrer”, disse o ouvidor.

“A gente avalia como lamentável a atitude dos policiais. Mesmo que aquele jovem tenha se negado a entregar seu documento ou tenha desacatado os policiais, eles estavam em maior número, já tinham feito a abordagem e obtido a rendição do jovem. Eles não têm autorização para praticar crime em função de outros crimes. Eles estão aí para inibir os crimes”, acrescentou.

Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo declarou que a conduta dos policiais envolvidos na ação não se adequa aos protocolos operacionais da PM, razão pela qual foi instaurada apuração administrativa para apurar todas as circunstâncias relativas aos fatos. “O compromisso da pasta é com a defesa do cidadão e a garantia da correta aplicação da lei para todos os casos”, diz o comunicado.

