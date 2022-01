Kassab é internado em São Paulo por causa de Covid-19

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, está internado no Hospital Sirío-Libanês, em São Paulo, em razão de ter contraído Covid-19 – ele obteve resultado positivo em teste realizado na segunda-feira, 18.

Ele foi avaliado e passou o dia em observação, em um quarto, para aguardar o resultado do exame e acompanhar a evolução dos sintomas. O diagnóstico saiu durante a noite. Kassab iniciou o tratamento, está bem-disposto, mas cumprirá isolamento ao longo dos próximos dias no próprio hospital. A opção por ficar internado foi do ex-ministro, para ficar isolado da família.