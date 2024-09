Justiça revoga a falência de empresa do candidato mais rico do país

O juiz Paulo Roberto Zaidan Maluf voltou atrás na decisão que declarava a falência da Sugar Brazil. A empresa especializada na importação e exportação de commodities é o maior ativo da declaração de bens bilionária do candidato do PRTB à prefeitura de Marília (SP), João Pinheiro. Segundo o registro de candidatura, o postulante a prefeito da cidade no interior paulista é dono de um patrimônio de 2,8 bilhões de reais.

O candidato chamou atenção ao acompanhar de helicóptero uma carreata com um Porsche e uma Ferrari pelas principais vias de Marília em meados de agosto. O evento de campanha ocorreu no fim de semana seguinte à decisão da Vara Regional Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem de São José do Rio Preto (SP) que decretava a falência da maior empresa do candidato.

Apesar do capital bilionário da empresa, a falência foi decretada pela falta de pagamento de honorários advocatícios de pouco mais de 260 mil reais. A dívida é resultado de uma condenação na Justiça de 2023, que fez a Sugar Brazil pagar um débito milionário de um negócio feito com a Starllupy Comercial Exportadora e Importadora, de Rio Claro (SP). Duas semanas depois da falência ser declarada, o mesmo juiz extinguiu o processo. A empresa entrou com recurso, o juiz reconheceu a “quitação integral do débito”.

Disputa eleitoral em Marília

Na semana passada, o instituto Paraná Pesquisas publicou um levantamento de intenção de votos dos eleitores de Marília. O deputado estadual e ex-prefeito, Vinícius Camarinha (PSDB) aparece como franco favorito com 50,8% das intenções de voto. De acordo com os dados divulgados no último dia 16, Garcia da Hadassa (Novo) é o segundo colocado com 13,7%, seguido por Rodrigo Mustafa (PL), que tem 11%.

João Pinheiro está em quarto lugar, com 5,4% dos votos, empatado tecnicamente com Nayara Manzini (PSOL), que tem 3,2% e Lilian Miranda (PCO), que tem 0,7%. A pesquisa ouviu 710 eleitores entre os dias 12 e 15 de setembro. O grau de confiança é de 95% e a margem de erro de 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-02549/2024.