Justiça ouve suposto mandante das mortes de Bruno e Dom

A Vara Federal de Tabatinga (AM) retoma nesta segunda-feira, 17, o julgamento dos acusados pela morte do indigenista brasileiro Bruno Pereira e do jornalista inglês Dom Phillips, ocorrida no Vale do Javari, no extremo oeste do Amazonas, há pouco mais de um ano. Entre os ouvidos pela Justiça está Rubens Villar Coelho, o “Colômbia”, apontado pela Polícia Federal como o mandante do crime.

Embora pese sobre ele a acusação, Colômbia foi intimado como testemunha. O caso foi desmembrado e o processo desta segunda-feira versa apenas sobre os executores, que também estão presos. São eles: os pescadores Amarildo da Costa Oliveira, conhecido como “Pelado”, seu irmão Oseney da Costa de Oliveira, o “Dos Santos”, e Jefferson da Silva Lima, o “Pelado da Dinha”. Desses, Amarildo e Jefferson se declararam culpados.

A sessão será virtual e deve prosseguir nos próximos dias.

Colômbia também foi indiciado pela Polícia Federal em uma ação específica e é apontado como líder de uma organização criminosa que explora a pesca ilegal na região em que Bruno e Dom foram assassinados.

