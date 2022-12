Justiça manda Sergio Moro devolver dinheiro aos cofres da União

A Justiça Eleitoral do Paraná aprovou, com ressalvas, as contas da campanha do ex-juiz Sérgio Moro ao Senado. O Ministério Público havia opinado pela rejeição das finanças, após encontrar incongruências nas prestações.

Para a relatora Claudia Cristina Cristifani, as falhas apresentadas pelo MP, embora graves, representam apenas 2,43% (128.000 reais) do total arrecadado. “Considerando as peculiaridades do caso, na qual a transparência das contas não foi afetada, a irregularidade verificada constitui-se apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva (…). De outra sorte, deve o prestador proceder a devolução da quantia de R$ 23.436,32 ao Tesouro Nacional”, determinou a magistrada.