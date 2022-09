Justiça indefere pedido de Tarcísio para cassar candidatura de Rodrigo

O desembargador Silmar Fernandes, do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-SP), indeferiu o pedido de liminar feito pelo ex-ministro Tarcísio de Freitas, postulante do Republicanos ao governo de São Paulo, para cassar a candidatura do governador Rodrigo Garcia (PSDB). A alegação de Tarcísio é de que o tucano havia praticado abuso de poder econômico ao destinar verbas para municípios em período eleitoral.

Além do indeferimento da chapa de Rodrigo, o ex-ministro da Infraestrutura de Jair Bolsonaro (PL) solicitou a abertura de quatro investigações eleitorais para apurar os repasses e também a suspensão dos montantes futuros.

No despacho, Fernandes afirmou que tal medida não deve ser determinada na fase inicial do processo. “Os elementos de prova carreados pela autora não permitem inferir, com a segurança mínima necessária a um juízo de cognição sumária, que as verbas por ele discriminadas têm, efetivamente, natureza e objetivo de influenciar no resultado do pleito”.

Mais cedo, a assessoria do Palácio dos Bandeirantes afirmou que, caso a liminar fosse deferida, repasses importantes para hospitais filantrópicos e Santas Casas comprometeriam os atendimentos à população.

