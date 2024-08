Justiça decreta a falência de empresa do candidato mais rico do país

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Postulante a prefeito de Marília (SP), João Pinheiro (PRTB) é o candidato mais rico do país, segundo os registros de candidatura do Tribunal Superior Eleitoral. O empresário declarou mais de 2,8 bilhões de reais em bens – a maior parte da fortuna foi justificada pela posse de 95% da Sugar Brazil, especializada na importação e exportação de commodities. A empresa, porém, teve a falência declarada pela Vara Regional Empresarial e de Conflitos Relacionados à Arbitragem de São José do Rio Preto (SP), na quarta-feira, 14.

A decisão não impediu Pinheiro de ir às ruas fazer campanha, de forma inusitada, três dias depois da falência decretada. O empresário sobrevoou avenidas da zona norte de Marília no sábado, 17. Enquanto visualizava seus apoiadores dos céus, uma extravagante Ferrari amarela o acompanhava nas ruas da cidade paulista. Depois, o candidato se juntou aos apoiadores a bordo de um Porsche conversível branco. Ambos os carros de luxo com adesivos de campanha do candidato.

Além de 2,8 bilhões de reais pelos 95% da Sugar, o empresário declarou 1 milhão de reais da empresa Das Marias Agropecuária e uma caderneta de poupança de 300.000 reais em sua primeira candidatura. A fortuna declarada por Pinheiro é maior, inclusive, do que o orçamento previsto para Marília em 2024: 1,6 bilhão de reais.

Decisão judicial

Em 2023, a Sugar Brazil foi condenada a pagar uma dívida milionária à Starllupy Comercial Exportadora e Importadora, de Rio Claro (SP). Ao decretar a falência da empresa de João Pinheiro no último dia 14, o juiz Paulo Roberto Zaidan Maluf considerou o débito por honorários dos advogados de 262,9 mil reais.

Continua após a publicidade

A defesa da empresa do candidato a prefeito chegou a pedir a nulidade do processo em abril deste ano, mas o pedido foi indeferido. O juiz ainda convocou uma audiência de conciliação para 5 de agosto deste ano, mas os representantes da Sugar Brazil não compareceram ao compromisso nem justificaram a ausência.

Eleições em Marília

Um levantamento do instituto Paraná Pesquisas, divulgado em julho, mostrou o ex-prefeito e deputado estadual Vinícius Camarinha (PSDB) à frente na disputa, com 47,6% das intenções de voto. O tucano é seguido por Gracia da Hadassa (Novo), que tem 12,4%. João Pinheiro foi o preferido de 2,1% dos entrevistados.

O instituto Paraná Pesquisas ouviu 710 eleitores de Marília entre os dias 19 e 22 de julho. O resultado tem margem de erro de 3,8% e está registrado no TSE com o número SP-04676/2024.