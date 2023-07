Justiça aceita denúncia contra homem que agrediu Zanin em aeroporto

O juiz Tarcísio de Moraes Souza, da 6° Vara Criminal de Brasília, aceitou, na quinta-feira, 27, uma denúncia do Ministério Público e tornou réu, por ameaça e incitação ao crime, o homem que agrediu o novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Cristiano Zanin, no Aeroporto de Brasília, em janeiro passado. Agora, Luiz Carlos Bassetto Junior tem dez dias para responder por escrito às acusações.

As penas para esses dois crimes são de, no máximo, um ano de prisão, em caso de condenação, mais multa.

O caso ocorreu no banheiro do terminal. Na ocasião, Bassetto proferiu palavras como “bandido” e “safado” e afirmou que Zanin, que no momento escovava os dentes, deveria apanhar. O então advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva não se manifestou no momento.

Além desse processo, o agressor responde a outra ação, movida pelo agredido também na Justiça do DF. Nesse caso, Bassetto não foi localizado para responder às acusações de calúnia, injúria e difamação. Além disso, Zanin pede uma indenização de 150.000 reais, a título de danos morais.

Depois de muitas tentativas frustradas de encontrar o homem que proferiu as ofensas e ameaças, a defesa de Cristiano Zanin, feita pelo advogado criminalista Alberto Zacarias Toron, requereu a citação de diversas empresas de serviços, como iFood, Uber, 99, Rappi, Amazon, entre outras, para que informem possíveis cadastros de Luiz Carlos Bassetto Junior.

Na última quarta, 26, o iFood enviou dados cadastrais do acusado, como e-mail e telefone, além de quatro endereços em que foram feitas entregas de alimentos nas últimas semanas.

