Juíza acata ação de gestão Tarcísio e manda Eduardo Bolsonaro pagar multa

A Justiça de São Paulo deu um prazo de cinco dias para que o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) pague 105.000 reais referentes a duas multas que ele levou por não usar máscaras durante a pandemia. Cada infração custou 47.955 reais. No despacho, a juíza Ana Maria Brugin, do Foro de Execuções Fiscais Estaduais, determinou que o parlamentar pague 10% a mais referente a honorários advocatícios.

A ação foi movida pela Procuradoria-Geral do Estado, no último dia 3 de janeiro, logo após a posse do novo governador Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Em 15 de dezembro de 2021, durante a visita do então presidente Jair Bolsonaro às cidades paulistas de Eldorado e Iporanga, no Vale do Ribeira, a gestão comandada na época por João Doria (PSDB) aplicou as multas no filho Zero Um, que até agora não foram pagas.

Essa não foi a primeira vez que um integrante da família Bolsonaro foi multado pela não utilização de proteção facial durante a pandemia. Seu pai foi seis vezes notificado em São Paulo, em momentos diferentes, mas sempre pelo mesmo motivo. A conta de Jair Bolsonaro com o estado está em 400.000 reais e ele questiona parte dos altos valores na Justiça.