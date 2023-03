Juiz libera imóveis de Roberto Teixeira que estavam bloqueados na Justiça

A Justiça Federal do Distrito Federal determinou na semana passada que sejam desbloqueados nove imóveis de Roberto Teixeira, compadre do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que foi advogado dele por décadas e é sogro de Cristiano Zanin Martins, defensor responsável pelas teses jurídicas que reabilitaram o petista politicamente após sua prisão na Operação Lava Jato.

A ordem para que os imóveis sejam desbloqueados foi dada pelo juiz federal Ricardo Soares Leite, em resposta a um pedido de informações feito pelo juiz Eduardo Appio, da 13ª Vara Federal Criminal de Curitiba, onde tramitam os processos da Lava Jato na Justiça Federal do Paraná. Dos nove imóveis, dois ficam em São Bernardo do Campo, no ABC paulista, e sete estão em Amparo, no interior de São Paulo. Os bens de Teixeira estavam bloqueados até o valor de 75 milhões de reais.

Assinada no último dia 20, a decisão de Leite foi tomada depois de o ministro Ricardo Lewandowski determinar o trancamento de duas ações penais em que Teixeira era réu na Justiça Federal. Os dois casos, um referente a doações da Odebrecht ao Instituto Lula e o outro a respeito da compra, pela empreiteira, de um terreno que abrigaria o instituto, foram encerrados por Lewandowski em razão de terem sido consideradas nulas as provas do acordo de leniência da Odebrecht, que basearam as denúncias do Ministério Público Federal.

A decisão do ministro foi dada no âmbito de uma ação movida por Cristiano Zanin no STF. A partir da anulação das provas da empreiteira, ratificada pela Segunda Turma do Supremo, já foram suspensos ou trancados diversos processos envolvendo políticos.

Favorito à vaga que Lewandowski deixará no Supremo até maio, Zanin e sua mulher, Valeska Teixeira, deixaram de ser sócios de Roberto Teixeira no ano passado, quando romperam relações com ele. O advogado de Lula abriu uma nova banca, em sociedade com a esposa.