Juiz barra processo da Receita contra assessor que vasculhou opositores

O juiz federal Cesar Augusto Bearsi, da 3° Vara Cível de Mato Grosso, determinou, no último dia 13, a suspensão temporária do procedimento administrativo disciplinar contra o ex-chefe da Inteligência da Receita Federal acusado de acessar e copiar dados sigilosos de desafetos do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre maio e setembro de 2019, período em que trabalhou no setor, Ricardo Pereira Feitosa levantou informações de Paulo Marinho (empresário que rompeu com o ex-presidente) e do ex-ministro Gustavo Bebianno, que faleceu há três anos. Outro nome pesquisado foi o de Eduardo Gussem, ex-procurador-geral de Justiça do Rio de Janeiro e responsável pela investigação de “rachadinha” contra o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que acabou arquivada.

O pedido de suspensão da investigação interna partiu de Feitosa, que alegou à Justiça perseguição política por parte dos novos altos gestores da Receita, além do fato de a denúncia ter sido feita por testemunha de “ouvir dizer”. O ex-chefe do órgão também disse que são prerrogativas dos auditores examinar a contabilidade de sociedades empresariais e empresários, entre outros contribuintes. Outra alegação do acusado foi a de que o seu caso foi vazado para a imprensa sem que houvesse comprovação, além de ele não ter acesso às decisões e informações do processo administrativo.

Em uma primeira decisão, o juiz Bearsi negou a liminar, mas em segunda análise, em embargos de declaração, ele refez sua escolha e determinou a suspensão do processo administrativo até o julgamento do mérito. A Advocacia-Geral da União, que também é parte do processo, ingressou no último dia 22 com um recurso em segunda instância, para derrubar o efeito suspensivo da liminar. O caso ainda não foi julgado.

Em outra frente, o Tribunal de Contas da União, também investiga a ação de Ricardo Feitosa na Receita. O caso está em segredo de justiça, assim como o procedimento interno do órgão subordinado ao Ministério da Fazenda.

