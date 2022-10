José Serra anuncia votos em Lula e Tarcísio no segundo turno

Atualizado em 4 out 2022, 20h49 - Publicado em 4 out 2022, 20h32

O senador José Serra (PSDB) anunciou nesta terça-feira, 4, que fará um voto “misto” no segundo turno das eleições. Para presidente, Serra vai votar no ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e, para governador de São Paulo, a opção escolhida por ele é o ex-ministro Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), candidato do presidente Jair Bolsonaro (PL) ao Palácio dos Bandeirantes.

“Não vou me alongar sobre o tema. Diante das alternativas postas, votarei em Lula. E, pela mesma razão, em São Paulo, meu voto será em Tarcísio de Freitas”, diz comunicado de José Serra. O tucano enfrentou o PT em duas eleições presidenciais, tendo sido derrotado no segundo turno por Lula em 2002 e Dilma Rousseff em 2010.

Serra, cujo mandato no Senado termina neste ano, não foi eleito deputado federal pelo PSDB. Ele recebeu 88.926 votos dos paulistas, número insuficiente para garantir a ele uma cadeira na Câmara, embora fosse alta a expectativa dos tucanos no estado com sua candidatura. Apostava-se nos bastidores que o senador seria eleito deputado sem sequer pisar na rua – José Serra tem passado por problemas de saúde.

Mais cedo nesta terça, o governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), anunciou que apoiará tanto Jair Bolsonaro quanto Tarcísio de Freitas no segundo turno. A decisão do governador, recém-chegado ao partido e responsável pelo fim de uma hegemonia de 28 anos do PSDB em São Paulo, irritou parte dos chamados “tucanos históricos”.

