João Doria faz Gilberto Kassab provar do seu próprio veneno

Enquanto Gilberto Kassab (PSD) vem fazendo uma investida em políticos do PSDB para que mudem para seu partido (tal investida inclui de prefeitos paulista que se opõem a João Doria ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, que disputou e perdeu as prévias do partido à Presidência), os tucanos decidiram partir para o contra-ataque usando as mesmas armas que o inimigo. Nos últimos dias, os tucanos passaram a assediar também membros do partido de Kassab para que deixem a legenda do ex-ministro e pousem no ninho do PSDB.

Em um trabalho que envolveu o vice-governador Rodrigo Garcia, que deve assumir São Paulo a partir de 2 de abril e concorrer à reeleição em outubro, e o presidente estadual do PSDB, Marco Vinholi, secretário estadual de Desenvolvimento Regional, nada menos do que 13 prefeitos do PSD no estado já formalizaram a mudança de partido.

Na lista, estão mandatários de cidades como Mairinque (Antonio Alexandre Gemente), Avanhandava (Ciro Veneroni), Ferraz de Vasconcelos (Priscila Gambale) e Joanópolis (Adauto Batista de Oliveira).

Garcia estima que mais de 400 prefeitos darão seu apoio formal nas eleições de outubro para sua campanha ao Palácio dos Bandeirantes. O vice-governador já tem acordos também para receber apoio do União Brasil em São Paulo, além de representantes de Podemos, Republicanos, Progressistas e até do PL, partido do presidente Jair Bolsonaro, o que deve limitar o arco de alianças de outro possível rival, o atual ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas, que irá disputar o governo paulista com o apoio do presidente Bolsonaro.