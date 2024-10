João Campos faz ‘turnê’ como cabo eleitoral na reta final da campanha

Reeleito em Recife no primeiro turno com 78% dos votos válidos, o prefeito João Campos (PSB) faz uma turnê por capitais do Norte e Nordeste para fortalecer a campanha de aliados. Bem avaliado na capital pernambucana, ele atua como cabo eleitoral em outras cidades brasileiras no segundo turno.

João Campos fez uma viagem a Fortaleza na terça-feira-15, para participar de eventos da campanha de Evandro Leitão (PT), que disputa contra o deputado André Fernandes (PL). É uma das duas capitais em que o PT e o bolsonarismo se enfrentam de forma direta. “Vamos ganhar aqui assim como ganhamos no Recife”, disse o prefeito em um vídeo gravado ao lado do petista.

Nesta segunda, 21, o prefeito participou do “pancadão com Igor”, um comício de Igor Normando (MDB) em Belém. Ele enfrenta o bolsonarista Éder Mauro (PL) no segundo turno. O evento também reuniu outro prefeito bem avaliado — Antônio Furlan, reeleito em Macapá, — o governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), e o ministro das Cidades, Jader Filho. Campos discursou no evento e dançou ao lado do candidato e do governador. “Estamos com os prefeitos mais bem votados do Brasil entre as capitais. Aqui nesse palanque só tem campeão”, disse Jader.

Na quinta-feira, 24, João Campos irá a Natal para reforçar a campanha da deputada Natália Bonavides (PT), que disputa contra Paulinho Freire (União Brasil). “Falei por telefone com o amigo João Campos e está confirmadíssima a sua vinda a Natal na quinta-feira. João vem com sua juventude e leveza, cheio de boas energias para apoiar a candidatura da querida Natália Bonavides e Milklei Leite! Já estamos de portas abertas, João!”, escreveu a governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra (PT), nas redes sociais.

O prefeito ainda participou de atos políticos em outras cidades de Pernambuco, como Paulista, onde apoia o candidato Junior Matuto (PSB), e Olinda, com Vinicius Castello (PT).