Jet ski, pescaria, Beto Carrero e críticas: as férias de Bolsonaro em SC

Nada abala as férias de Jair Bolsonaro. Debaixo de uma saraivada de críticas por estar em descanso enquanto Bahia e Minas Gerais enfrentam dificuldades com os estragos provocados pelas chuvas – já são 30 mortos nos dois estados, além de mais de meio milhão de atingidos –, o presidente mantém o seu roteiro.

Nesta quinta-feira, 30, ele foi até o parque de diversões Beto Carreto World, que fica na cidade de Penha, em Santa Catarina, onde participou de uma corrida de carros personalizados ao estilo dos clássicos brinquedos da marca Hot Wheels. Na arquibancada lotada, estavam a primeira-dama Michelle e a filha Laura – o presidente foi ovacionado.

Beto Carrero World – Santa Catarina Pr @jairbolsonaro participou da apresentação na Pista Hot Wheels . 🏎💨💨💨🇧🇷👊🏻 pic.twitter.com/UbwaDtJlnK — Elisa Brom (@brom_elisa) December 30, 2021

Antes, Bolsonaro tinha se dedicado a passeios de jet ski (cedido pela Marinha) na praia de São Francisco do Sul, também em Santa Catarina (onde está hospedado), e na orla próxima. Na garupa, também levou Laura e Michelle para passeios.

– Praia da Enseada.

– São Francisco do Sul.

– Santa Catarina.

– 29/dezembro/2021.🇧🇷👊🏼 pic.twitter.com/cLRnQck2ZR — MaxGuilherme (@MaxGuilhermeOfc) December 29, 2021

O presidente também se dedicou a pescarias na mesma região. Entre uma e outra diversão, circulou pela cidade, indo a uma barbearia, a uma lotérica e a uma pizzaria, sempre provocando aglomerações de fãs e ouvindo gritos de “mito” dos apoiadores.

Enquanto curte as suas férias, o presidente viu aumentar o tom das críticas ao descanso. Nas redes sociais, uma das hashtags mais populares tem sido #BolsonaroVagabundo. Ele chegou a reagir, anunciando que o governo está presente na Bahia, por meio da visita de vários ministros e da atuação de órgãos como a Defesa Civil, mas rejeitou antecipar o fim do descanso. “Espero que eu não tenha que voltar antes’, disse em vídeo divulgado pelo portal NDMais.

É a segunda vez consecutiva que Bolsonaro passa o final de ano na cidade. Ele já esteve no local entre o fim de dezembro de 2020 e janeiro deste ano, em outra viagem polêmica, daquela vez porque os custos com o descanso presidencial chegaram a 2,4 milhões de reais.

Bolsonaro deve passar o Réveillon em São Francisco do Sul e voltar a Brasília no dia 4 de janeiro. Um dia depois, no entanto, já tem um compromisso: participar de uma “pelada” beneficente em Buriti Alegre (MG), com o sertanejos Bruno, Marrone e Gusttavo Lima.