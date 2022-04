Jantar tenta apaziguar relação do PL com Tarcísio após racha em São Paulo

Um jantar de confraternização oferecido na quarta-feira, 6, pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, ao pré-candidato ao governo paulista Tarcísio de Freitas (Republicanos) serviu para tentar pacificar a relação do partido com o ex-ministro bolsonarista, depois que uma parte considerável dos deputados e prefeitos da legenda em São Paulo decidiu selar apoio à candidatura do atual governador, Rodrigo Garcia (PSDB). Essa ala do PL no estado participou de um evento pró-Garcia na cidade de Suzano (SP) na terça, 5, a despeito de o partido apoiar oficialmente o candidato do bolsonarismo para o governo estadual. O PL é o partido do presidente Jair Bolsonaro, pelo qual ele vai concorrer à reeleição.

O ex-ministro da Infraestrutura se sentiu prestigiado durante o jantar, segundo relatos de aliados, quando Costa Neto passou a ele o microfone para discursar como candidato. Entre os presentes no jantar, realizado em um restaurante no clube Asbac, em Brasília, havia políticos que também participaram do evento de Garcia na véspera. A mensagem transmitida a Freitas foi que, mesmo que essa ala não o apoie em São Paulo, ao menos ela respeita a sua candidatura.

De acordo com pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 7, quem lidera a disputa para o governo de São Paulo é o ex-prefeito da capital Fernando Haddad (PT), com 29% das intenções de voto. Ele é seguido pelo ex-governador Márcio França (PSB), com 20%. Depois aparecem Tarcísio de Freitas (Republicanos), com 10%, e Rodrigo Garcia (PSDB), com 6%. Freitas e Garcia estão empatados no limite da margem de erro, de dois pontos percentuais para mais ou para menos.