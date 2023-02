Jantar em SP reúne banqueiros, aliados de Lula e cotados para STF

Um jantar em São Paulo reuniu desde banqueiros e aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva até nomes cotados para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), na última sexta-feira, 10.

O encontro, oferecido pelo advogado Fábio Tofic Simantob, foi uma homenagem ao também advogado e coordenador do Grupo Prerrogativas, Marco Aurélio de Carvalho, por sua atuação a favor da democracia. O coletivo de juristas foi formado à época da Lava Jato em defesa de Lula e foi um dos responsáveis pela articulação da chapa do petista com Geraldo Alckmin, em 2021.

Do STF, participaram o ex-ministro Nelson Jobim e os atuais magistrados Dias Toffoli e Ricardo Lewandowski. Neste ano, tanto Lewandowski quanto Rosa Weber se aposentam, o que abrirá duas vagas na Corte. Dentre os virtuais postulantes, estiveram no jantar o ministro Sebastião Reis, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a desembargadora Simone Schreiber, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, e os advogados Alberto Toron, Pedro Serrano, Flávia Rahal, Dora Cavalcanti, Lenio Streck e Manoel Carlos.

Da ala econômica, estiveram presentes o banqueiro André Esteves, do BTG Pactual, o presidente da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), Isaac Sidney, e o secretário executivo do Ministério da Fazenda, Gabriel Galípolo, número dois de Fernando Haddad. Convidados que circularam pelo jantar afirmam que o clima de otimismo entre o grupo não poderia ser melhor — e que eventuais críticas às movimentações do governo Lula na economia foram dissipadas. A ver.

Já da ala política, participaram nomes como a secretária municipal de Relações Internacionais de São Paulo Marta Suplicy, o secretário estadual do governo Tarcísio de Freitas, Gilberto Kassab (PSD), o ministro Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário), o deputado federal Rui Falcão (PT) e o deputado estadual Emídio de Souza (PT-SP).