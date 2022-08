Janones retira candidatura à Presidência e declara apoio a Lula

O deputado federal André Janones (Avante-MG) anunciou nesta quinta-feira, 4, que retirou sua candidatura à Presidência para apoiar a do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na corrida ao Palácio do Planalto. Janones, que no mais recente Datafolha marcou 1% das intenções de voto, fez o anúncio por meio de uma transmissão ao vivo em seu perfil no Facebook, a partir de São Paulo.

O parlamentar afirmou que Lula encampou sua proposta para o Auxílio Brasil, antigo Bolsa Família, seja permanentemente de 600 reais, uma das condições para que saísse da disputa e aderisse ao petista, conforme ele havia adiantado em entrevista a VEJA.

“Lula está aqui do meu lado hoje para comunicar a vocês que está encampando essa luta, junto conosco, com a nossa candidatura, que nesse momento a gente retira e unifica. A candidatura presidencial do deputado André Janones está unificada e passa a ser representada pela candidatura do presidente Lula”, declarou o deputado.

O ex-presidente, em seguida, lembrou a volta do país ao mapa da fome, declarou que é “importante” a proposta de 600 reais para o Auxílio Brasil e citou o Bolsa Família. “Faz dois anos que temos um projeto de lei que garantiria os 600 reais em definitivo”, disse Lula. “Jamais me aliaria àqueles que utilizam a fome dos mais pobres e necessitados como moeda eleitoral em tempos de eleições, como foi feito recentemente pelo atual governo”, completou Janones.

Favorito nas pesquisas, Lula tinha na retirada da candidatura de André Janones um de seus objetivos em busca de uma vitória ainda no primeiro turno — o esforço para diminuir o número de postulantes também mirou, sobretudo, o MDB de Simone Tebet, cuja candidatura foi mantida pelo partido. Segundo o Datafolha, o ex-presidente tem 47% das intenções de voto ante 29% do presidente Jair Bolsonaro (PL).

