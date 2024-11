Jair Bolsonaro e a ação da PF contra os ‘kids pretos’

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A política e seus bastidores. Com Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Bruno Caniato, Valmar Hupsel Filho, Isabella Alonso Panho e Ramiro Brites. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ex-presidente Jair Bolsonaro, até o momento, não se pronunciou sobre a operação da Polícia Federal realizada na manhã desta terça-feira, 19, que prendeu cinco integrantes das forças de segurança por planejar o assassinato de autoridades.

Segundo interlocutores de Bolsonaro, enquanto agentes da PF realizavam a ação, o ex-mandatário estava pescando no litoral de Alagoas, acompanhado pelo ex-ministro do Turismo Gilson Machado (PL), o “Sanfoneiro”.

A operação da PF deflagrada hoje mira um grupo de agentes especiais de segurança que se autodenominam “kids pretos” por planejar a morte do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do vice-presidente Geraldo Alckmin e do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

Segundo a polícia, os cinco presos são o general da reserva do Exército Mario Fernandes, o tenente-coronel Helio Ferreira Lima, o major Rodrigo Bezerra Azevedo, o major Rafael Martins de Oliveira e o agente de Polícia Federal Wladimir Matos Soares.

De acordo com as investigações, a quadrilha usou seu conhecimento técnico-militar para elaborar um sofisticado plano entre novembro e dezembro de 2022, após a vitória de Lula e Alckmin nas eleições presidenciais. A ideia era que os assassinatos do presidente e vice eleitos ocorressem em 15 de dezembro.