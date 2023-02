‘Já entraram no Congresso!’, disse Rosa a Ibaneis durante atos golpistas

Durante as invasões às sedes dos três poderes, em 8 de janeiro, a presidente do Supremo Tribunal Federal, Rosa Weber, enviou mensagens ao então governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), pedindo por uma reação diante do que ocorria na capital. “Já entraram no Congresso!”, alertou a ministra às 16h25, antes de a sede do STF ter sido invadida e depredada por vândalos bolsonaristas.

O material que inclui as mensagens trocadas entre Rosa e Ibaneis foi colhido pela PF no celular do governador, afastado do cargo por ordem do ministro Alexandre de Moraes, do STF, no âmbito das investigações que correm no Supremo a respeito dos atos terroristas e golpistas em Brasília.

Dois minutos depois da mensagem da ministra, o emedebista afirma: “Coloquei todas as forças de segurança nas ruas”. Em seguida, referindo-se ao ex-secretário e ex-ministro da Justiça Anderson Torres, Rosa Weber diz: “O Secretário de Segurança do DF está de férias, por isso o contato direto com o senhor!”, ao que Ibaneis responde: “Estamos cuidando”.

Torres havia viajado aos Estados Unidos em 2 de janeiro — ele foi exonerado pelo governador afastado no dia das invasões e está preso preventivamente, por ordem de Moraes.

O governador, em seguida, na conversa com Rosa Weber, encaminha a ela o contato do número 2 da Secretaria de Segurança do Distrito Federal, Fernando de Souza Oliveira, que estava à frente da pasta no momento, e a presidente do STF agradece. Veja abaixo:

