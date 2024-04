Irmão de ex-ministro lidera com folga na terceira maior cidade do Paraná

O ex-prefeito Silvio Barros (PP) lidera com folga a disputa pela prefeitura de Maringá, terceira maior cidade do Paraná (409.657 habitantes), segundo levantamento feito pelo instituto Paraná Pesquisas entre os dias 19 e 24 de abril e divulgado nesta quinta-feira, 25.

No principal cenário, Barros tem 48,0% das intenções de voto. Seus perseguidores mais próximos são o deputado estadual Delegado Jacovós (PL), com 8,1%; o vice-prefeito Edson Scabora (MDB), com 7,4%; o deputado estadual Homero Marchese (Republicanos), com 6,7%; a vereadora Ana Lúcia (PDT), com 5,1%; e o ex-vereador Humberto Henrique, com 4,3%. Como a margem de erro é de 3,8 pontos percentuais para mais ou para menos, todos eles estão empatados tecnicamente.

Um pouco abaixo, embora também empatados na margem de erro com o pelotão acima, estão o deputado estadual Paulo do Carmo (União Brasil), com 3,9%; Evandro Oliveira (PSDB), com 2,1%; e Claudia Bocchi (DC), com 1,4%. Entre os entrevistados, 6,9% disseram que irão votar em branco, nulo ou nenhum e 6,0% não souberam ou não responderam.

A pesquisa ouviu 700 eleitores da cidade de Maringá.

Clã político

Além de ter comandado a prefeitura de Maringá entre 2003 e 2012, Silvio Barros é irmão do deputado federal e ex-ministro da Saúde Ricardo Barros (PP) — que também já administrou a cidade — e foi secretário de estado de Desenvolvimento Urbano na gestão da governadora Cida Borghetti (PP), que é casada com Ricardo Barros. O pai de Silvio e Ricardo, Silvio Magalhães Barros, foi vereador, deputado estadual, federal e prefeito de Maringá na década de 1970.

Continua após a publicidade

Em 2016, Silvio Barros tentou um novo mandato na prefeitura, mas foi derrotado pelo ex-vereador Ulisses Maia (hoje no PSD), que não pode mais disputar a reeleição porque está no segundo mandato.

Avaliações

Segundo o mesmo levantamento do Paraná Pesquisas, Ulisses Maia tem a gestão aprovada por 53,4% dos eleitores de Maringá e desaprovada por 42,3% — outros 4,3% não souberam ou não quiseram responder.

Já o governador do Paraná, Ratinho Junior (PSD), do mesmo partido de Maia, tem uma avaliação ainda melhor na cidade: 69,9% aprovam a sua administração, enquanto 25,3% a desaprovam e 4,9% não souberam ou não quiseram responder.