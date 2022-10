Ipec: Raquel Lyra larga na frente de Marília Arraes em Pernambuco

Atualizado em 11 out 2022, 19h48 - Publicado em 11 out 2022, 19h29

Por Da Redação Atualizado em 11 out 2022, 19h48 - Publicado em 11 out 2022, 19h29

A ex-prefeita de Caruaru Raquel Lyra (PSDB) largou na frente da deputada federal Marília Arraes (Solidariedade) e lidera a disputa pelo governo de Pernambuco, de acordo com a pesquisa Ipec (ex-Ibope) divulgada nesta terça-feira, 11.

Esse é o primeiro levantamento após o primeiro turno das eleições. A tucana tem 50% das intenções de voto totais no segundo turno, ante 42% da adversária. Os indecisos são 3%. Outros 4% disseram que vão votar nulo ou branco. Considerando os votos válidos, Raquel teria 54% e Marília, 46%. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

Nesta semana, Marília recebeu o apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Os dois devem se reunir na próxima sexta-feira, 14. No primeiro turno, o petista apoiou Danilo Cabral (PSB), que terminou em quarto lugar na disputa. Raquel Lyra ainda não anunciou apoio na disputa nacional. O presidente Jair Bolsonaro (PL) também se mantém neutro até o momento.

O Ipec entrevistou 2.000 eleitores em 75 municípios de Pernambuco entre os dias 5 e 11 de outubro. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o Nº PE-05779/2022.

Um dia antes do primeiro turno, a pesquisa Ipec errou na sua projeção ao mostrar Marília com 38% dos votos e Raquel, com 17%. A votação, no entanto, terminou com uma distância pequena entre as duas candidatas – 23,97% dos votos válidos para Marília e 20,81% para Raquel.

