Inspiração para Lula: a ministra da Espanha que encontrou o petista no Rio

O pré-candidato à Presidência da República pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), se encontrou nesta quarta-feira, 30, com Yolanda Díaz, segunda vice-primeira-ministra e ministra do Trabalho da Espanha, no Rio de Janeiro. A reunião foi divulgada pela espanhola em seu perfil no Twitter.

“Um prazer voltar a conversar com Lula sobre os avanços da reforma trabalhista e defesa do trabalho na Espanha. Ambos sabemos que, agora mais do que nunca, é necessário reforçar alianças para abordar com esperança as principais transformações políticas”, escreveu Díaz, em espanhol. “O trabalho que realizou na Espanha nos inspira no Brasil”, respondeu virtualmente o petista.

Aos 50 anos, Díaz é integrante do Partido Comunista da Espanha (PCE) e integra a coalização de esquerda Unidos Podemos, da qual também faz parte o atual primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, do Partido Socialista Operário Espanhol (PSOE).

Por conta do trabalho que fez em seu país, a espanhola é uma inspiração para a reforma trabalhista que Lula deseja ao Brasil — na verdade, a revogação da reforma trabalhista aprovada no governo Michel Temer (MDB) e a introdução de novas regras. A ministra do Trabalho ganhou destaque ao articular, no fim de 2021, a reforma que reverteu, em partes, a lógica de liberalização do mercado que prevalecia na Espanha há uma década. Ela focou a atuação na regulamentação de plataformas de empregos informais, como aplicativos de transporte individual e comida — uma ideia que Lula pretende adotar. Segundo os dados do governo espanhol, os empregos formais cresceram 139% em fevereiro de 2022, em comparação com o mesmo mês do ano anterior.

🇧🇷 Un placer volver a conversar con @LulaOficial sobre los avances de la reforma laboral y la defensa del trabajo decente en España. Ambos sabemos que, ahora más que nunca, es necesario reforzar alianzas para abordar con esperanza las principales transformaciones políticas. pic.twitter.com/Rj0IYSOVKc — Yolanda Díaz (@Yolanda_Diaz_) March 30, 2022

O feito rendeu a Díaz uma popularidade maior que a do próprio primeiro-ministro espanhol. Segundo pesquisa realizada pelo instituto espanhol CIS (Centro de Investigações Sociológicas), a ministra é a política que mais conta com a simpatia dos eleitores no país. Também é apontada como a sucessora natural de Sánchez na liderança do governo.

A ministra espanhola veio ao Rio de Janeiro para participar de encontro promovido pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (Uerj) e o Grupo de Puebla, formado por lideranças de esquerda, onde encontrou Lula. Depois, irá se reunir com empresários em São Paulo.