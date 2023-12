Influenciador fitness é alvo de operação que investiga tráfico de drogas

O influenciador fitness e personal trainer Ricardo Cariani foi alvo de uma operação da Polícia Federal (PF) na manhã desta terça-feira, 12. Ele e outros investigados são suspeitos de articularem um esquema de desvio de produtos químicos para o tráfico de drogas.

Além dos agentes da PF, participaram da operação o Grupo de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) e a Receita Federal. Segundo as autoridades, o grupo criminoso ocultaria a origem ilícita dos produtos desviados emitindo notas fiscais frias e usando depósitos “laranjas” para esconder os produtos.

De acordo com a corporação, as investigações identificaram o desvio de doze toneladas de fenacetina, acetona, éter etílico, ácido clorídrico, manitol e acetato de etila. Com esses produtos daria para fabricar mais de dezenove toneladas de cocaína e crack.

Com mais de sete milhões de seguidores nas redes sociais, Cariani mostra o seu dia-a-dia como influenciador fitness e treinador de famosos, como o humorista Danilo Gentili, o cantor de funk MC Daniell e o apresentador de podcast Sergio Sacani. Ele também é fisiculturista e se apresenta como professor de química.

Além dos acompanhamentos, ele vende cursos online que prometem uma mudança no estilo de vida dos seus alunos. “Conquiste o corpo dos seus sonhos, aprenda a treinar, a se alimentar melhor e a se organizar para o sucesso. Diga adeus à procrastinação e dê as boas-vindas a uma versão melhor de si mesmo. Vamos nessa?”, diz a abertura do site do influenciador.

Cariani é sócio da Anidrol Indústria Química Ltda, uma empresa de fabricação de produtos farmoquímicos que tem sede em Diadema (Grande São Paulo) e que também foi alvo da PF nesta terça. No site da Anidrol, consta que uma das suas atividades é a fabricação própria de “sais de acetatos, ácidos, cloretos, fosfatos, nitratos, sulfatos”.

Mandados de busca e apreensão

A PF divulgou que cumpriu dezoito mandados de busca e apreensão distribuídos por oito cidades: São Caetano do Sul, São Bernardo do Campo, Ribeirão Preto, Diadema, Praia Grande e Guarujá, em São Paulo, Curitiba (PR) e Rubim (MG). Até o momento, não houve prisões.

Os investigados podem responder pelos crimes de tráfico de drogas equiparado, associação criminosa para o tráfico e lavagem de dinheiro. As penas, juntas, somam 35 anos. A operação foi batizada de Hinsberg, em alusão ao químico Oscar Hinsberg, que descobriu como transformar outros produtos químicos em fenacetina, um analgésico que hoje é proibido no Brasil, mas é usado na fabricação de entorpecentes.

A reportagem entrou em contato com a Anidrol, mas não obteve retorno, e busca contato com o influenciador fitness Ricardo Cariani.

