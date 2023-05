Inclusão e cidadania são apostas de Luis Felipe Salomão, cotado ao STF

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Sérgio Quintella e Bruno Caniato. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e corregedor nacional de Justiça, Luis Felipe Salomão, tem um importante trunfo na corrida por uma vaga de ministro no Supremo Tribunal Federal (STF): a pauta humanista que tem defendido como magistrado.

A última iniciativa é um mutirão do CNJ, coordenada pela Corregedoria Nacional de Justiça, para entregar certidões de nascimento a aproximadamente três milhões de brasileiros que hoje não dispõem de registros, uma iniciativa que tem por objetivo garantir direitos e cidadania.

Salomão tem marcado a sua trajetória por decisões que buscam ampliar direitos civis. Em 2010, ele votou a favor da possibilidade de adoção de menores por um casal homossexual no Rio Grande do Sul. O MP-RS (Ministério Público Estadual) à época havia entrado com apelação cível, argumentando que adoção só valeria para casais heterossexuais.

O ministro também se manifestou a favor do direito de transexuais mudarem prenome e sexo no registro civil sem que, para isso, fosse necessário que a pessoa se submetesse a cirurgia de mudança de gênero. Para Salomão, modificar apenas o prenome, sem que se modificasse o registro do gênero da pessoa, geraria uma incongruência nos registros civis que a submeteria “a toda sorte de constrangimentos na vida civil”, criando, assim, um “flagrante atentado a direito existencial inerente à personalidade”.

Recentemente, Salomão, como relator, votou por permitir a alteração do registro civil de nome e sobrenome de mulher para adoção do nome indígena. Entendeu que o nome constitui um símbolo da pessoa no âmbito social e é um indicativo de sua ancestralidade.

O principal adversário de Salomão hoje na corrida pela vaga deixada pela aposentadoria do ministro Ricardo Lewandowski é o advogado Cristiano Zanin Martins, que foi advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Em entrevista a seção Amarelas de VEJA em abril, Salomão disse que a decisão só caberá ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva. “O presidente da República detém legitimidade e competência para fazer as melhores indicações para o Supremo Tribunal Federal, que depois terão seus nomes sabatinados no Senado da República”, respondeu – leia a entrevista aqui.