Incêndios no Pantanal: Mato Grosso do Sul declara situação de emergência

O governo de Mato Grosso do Sul declarou situação de emergência nos municípios que têm sido afetados por incêndios florestais — o estado que abriga boa parte do Pantanal enfrenta o que já é considerado o pior período de seca da história.

O decreto, publicado nesta segunda-feira, 24, vale por 180 dias. Durante o período, fica autorizada a mobilização de todos os órgãos estaduais para atuarem sob a coordenação da Defesa Civil do Estado. As ações incluem resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução.

Em caso de risco iminente, diz a publicação, os agentes poderão entrar em casas para prestar socorro, determinar a evacuação e usar propriedade particular. Por ser um cenário de situação de emergência, ficam dispensadas as realizações de licitações em relação a obras, aquisição de equipamentos e serviços, de forma a não comprometer a continuidade dos trabalhos públicos.

No último sábado, 22, um vídeo gravado na cidade de Corumbá, perto da divisa com o Paraguai, viralizou na internet. As imagens mostram uma festa de São João na cidade, com enormes chamas ao fundo.

Seca

A situação de emergência foi decretada em razão de vários fatores, entre eles o período de seca que Mato Grosso do Sul enfrenta, com estiagem prolongada em grande parte do território — o que acarretou em aumento exponencial dos focos de calor, diz o governo. No primeiro dia do inverno, os incêndios no Pantanal bateram recorde histórico.

Prejuízo para a agropecuária

A decisão também foi tomada devido aos impactos das queimadas para a agropecuária pantaneira. Segundo nota técnica publicada junto ao decreto, os prejuízos já passam dos 17 milhões de reais.

De acordo com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), os focos de incêndios apenas no Pantanal aumentaram mais de 1.000% no primeiro semestre deste ano em comparação com o mesmo período de 2023. Os números são da plataforma BDQueimadas.