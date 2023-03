Imagem do papa criada por inteligência artificial enganou muita gente

A política e seus bastidores. Com João Pedroso de Campos, Laísa Dall'Agnol, Victoria Bechara, Sérgio Quintella e Bruno Caniato. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O papa Francisco pode até ser pop, mas não tanto quanto imaginou boa parte dos usuários de redes sociais e leitores de sites noticiosos neste domingo, 26. Uma imagem do sumo pontífice circulando com um estiloso casaco branco, com um crucifixo por cima, viralizou na internet e dividiu os comentários sobre se a vestimenta era ou não uma coisa bacana para o líder máximo da Igreja Católica.

A imagem do papa cheio de estilo gerou notas em blogs e perfis nas redes sociais e até em veículos profissionais de comunicação, tanto no Brasil quanto no exterior;

🚨 VEJA: Papa Francisco divide opiniões entre cristãos após aparecer com look fashion. Serviu? pic.twitter.com/v8TQTsesUh — POPTime (@siteptbr) March 25, 2023

Os desmentidos também foram sendo publicados à medida que ficou claro que a foto era uma montagem. E não era qualquer montagem. Foi criada através do Midjourney, uma inteligência artificial que gera esse tipo de coisa com base em uma descrição feita ao sistema.

🚨 Religião:

Papa Francisco divide opiniões entre cristãos após aparecer com look fashion pic.twitter.com/HwtbRAEkd6 — Notícias paralelas (@A_MelhorNoticia) March 25, 2023