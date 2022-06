Ibaneis Rocha lidera a corrida pela reeleição no Distrito Federal

O atual governador Ibaneis Rocha (MDB) lidera a disputa em busca da reeleição no Distrito Federal com 28% das intenções de voto, segundo a pesquisa divulgada na quarta-feira, 8, pelo instituto Real Time Big Data. No principal cenário, ele aparece à frente do ex-governador José Roberto Arruda (PL), que tem 17%, e do senador Antônio Reguffe (União Brasil), com 16%. Estes dois estão empatados na margem de erro, que é de três pontos para mais ou para menos.

Abaixo do trio está a senadora Leila Barros (PDT), que tem 5%; o deputado distrital Leandro Grass (PV), com 4%; a assistente social Keka Bagno (PSOL), que tem 1%; e o educador Rafael Parente (PSB), também com 1%. O publicitário Lucas Salles (DC) não pontuou. São ainda 13% de brancos e nulos e 15% que não sabem ou não responderam.

Ibaneis e Arruda, caso se confirmem como candidatos, devem disputar o voto bolsonarista no DF. O atual governador declarou algumas vezes nos últimos meses que se identifica com Jair Bolsonaro (PL) e que gostaria do apoio do presidente, mas a aliança formal esbarra na candidatura nacional que seu partido tem com a senadora Simone Tebet.

Por isso, caiu como uma luva ao atual presidente as anulações das condenações por distribuição de recursos à base aliada do governo e falsificação de recibos de doações, feitas pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça em maio último, que limparam o passado de José Roberto Arruda. Assim, o ex-governador vê pista livre para se candidatar ao governo e ser o palanque de Bolsonaro no DF.

O instituto testou apenas um cenário sem Arruda, no qual Ibaneis lideraria com folga (37%) contra a segunda colocada, Leila Barros (9%). Neste cenário, também foi retirado o nome de Reguffe — que ainda não definiu se tentará o governo ou a reeleição no Senado.

A pesquisa ouviu 1.500 pessoas entre 6 e 7 de junho e foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número DF-00040/2022.