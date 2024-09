Ibama desmonta esquema de madeira ilegal e aplica R$ 54 milhões em multas

Uma operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) desarticulou um grande esquema de extração e venda de madeira ilegal nos estados do Amazonas, Rondônia, Pará e Ceará. Foram aplicadas 22 multas, totalizando mais de 54 milhões de reais.

A ação também levou ao bloqueio de 14 empresas envolvidas, embargo mais de 26 mil hectares e suspensão de 20 planos de manejo florestal sustentável. Segundo o órgão, os envolvidos teriam fraudado o Sistema de Documento de Origem Florestal (DOF) e o Sistema Nacional de Controle da Origem dos Produtos Florestais (Sinaflor) para esconder que a madeira era extraída de forma ilegal em Unidades de Conservação, Terras Indígenas, áreas públicas e propriedades privadas. Depois, o produto seria vendido no Brasil e no exterior.

As fraudes detectadas incluem transferências irregulares de créditos florestais, falsificação de documentos, grilagem de terras públicas e fraudes no mercado de crédito de carbono. As empresas também conseguiram aprovar planos de manejo florestal fraudulentos. A operação, batizada de Metaverso, foi conduzida pelo Grupo Especializado de Fiscalização de Fraudes no Sistema de Controle Florestal (Gedof), criado em janeiro de 2023, composto por servidores especializados em análise de dados florestais.