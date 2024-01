Homenagem: escola no Rio de Janeiro terá nome do neto de Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deve participar, no início de fevereiro, da inauguração de uma escola em Belford Roxo (RJ) que homenageará seu neto Arthur. O pequeno faleceu em 2019, aos sete anos, em decorrência de uma infecção generalizada. À época detido na carceragem da Polícia Federal, Lula foi liberado para comparecer ao enterro.

A Escola Municipal Arthur Araújo Lula da Silva, diz o site do Instituto Lula, será uma das maiores da região e terá capacidade para 1.000 alunos, com espaços para leitura, vídeo, informática e lazer. O prefeito Waguinho (Republicanos) é grande aliado do atual presidente e atuou na reta final da campanha de 2022 a favor do petista na região, tradicional reduto bolsonarista. Waguinho também é casado com Daniela Carneiro (União Brasil), ex-ministra do Turismo de Lula.

Lula aproveitará a passagem pelo município para fazer outros encontros: ele deverá participar do lançamento da pedra fundamental de uma unidade do Instituto Federal na cidade, vistoriar as obras do Hospital Oncológico — o único da Baixada Fluminense — e visitar o Complexo Industrial da Bayer.

Segundo aliados, o presidente também recebeu um convite para visitar a cidade de Niterói na ocasião. Caso confirmado, o roteiro deverá incluir uma visita ao campus da Universidade Federal Fluminense (UFF) e a um estaleiro do município, um dos maiores produtores de petróleo do estado.

Giro

Viajar o Brasil é uma das prioridades na lista de Lula. Em dezembro, ao comentar os planos do governo para 2024, o ministro da Casa Civil, Rui Costa, declarou que o presidente quer “colocar o pé na estrada para rodar o país”. O auxiliar reforçou que este será um “ano de entregas” e assinalou que tanto Lula quanto a equipe ministerial deverão ampliar as agendas nos estados, acompanhando e inaugurando obras e projetos: a meta é que a caravana visite as 27 unidades da federação ainda no primeiro semestre.

Segundo interlocutores do governo, o giro também servirá para alavancar palanques regionais, de olho nas eleições municipais do final do ano. Na última semana, Lula esteve na Bahia, em Pernambuco e no Ceará participando de eventos e anunciando recursos para obras e programas. Na próxima sexta-feira, 26, o presidente deve visitar a cidade de Patos, na Paraíba, para entregar unidades do Minha Casa, Minha Vida. Além dos estados do Nordeste e o Rio de Janeiro, a expectativa é que o Lula visite ainda Minas Gerais e Santa Catarina até o final de janeiro.