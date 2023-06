‘Homem-bomba’ de Brasília será o próximo a depor na CPMI do 8 de Janeiro

O militante bolsonarista George Washington de Oliveira Sousa, preso e condenado a nove anos e quatro meses de prisão por envolvimento na tentativa de atentado a bomba em um caminhão de combustível próximo ao Aeroporto de Brasília, na véspera do Natal do ano passado, será o próximo a ser ouvido pela CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) dos atos de 8 de Janeiro.

Segundo o deputado federal Arthur Maia (União Brasil-BA), ele foi convocado para prestar depoimento nesta quinta-feira, 22, juntamente com dois peritos que fizeram o laudo sobre a bomba. Empresário, Washington era um dos militantes bolsonaristas que transitavam pelo acampamento golpista instalado em frente ao quartel-general do Exército na capital federal. Ele será levado sob escolta ao Congresso para depor.

Em maio deste ano, ele foi condenado pelo juiz Osvaldo Tovani, da Justiça Federal de Brasília. Outro envolvido, Alan Diego dos Santos Rodrigues foi sentenciado a cinco anos e quatro meses. As condutas envolvem os crimes de explosão, causar incêndio e posse arma de fogo sem autorização. O magistrado entendeu que George Washington premeditou o crime e afirmou que os dois acusados se conheceram no acampamento. “O acusado e o corréu se conheceram em Brasília, no acampamento montado em frente ao QG do Exército. Ao que consta, as emulsões explosivas vieram do Pará, a pedido do acusado, que realizou pesquisas na internet sobre como montar o artefato e fez a montagem”, escreveu o juiz.

Outros depoimentos

Segundo Maia, na próxima segunda-feira, 26, será a vez de a CPMI ouvir o depoimento de Jorge Eduardo Naime, ex-comandante do Departamento de Operações (DOP) da Polícia Militar do Distrito Federal.

Naime, que saiu de folga seis dias antes do quebra-quebra nas sedes dos Três Poderes, foi preso logo após os atos por determinação do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). O ex-comandante é alvo do inquérito que apura suposta omissão de autoridades no episódio e, dentre as autoridades investigadas, é o único que continua preso. Anderson Torres, ex-secretário de Segurança Pública do DF, e o coronel Fábio Augusto Vieira, então comandante-geral da PMDF, já foram soltos. De acordo com o deputado Arthur Maia, o convite a Naime já foi expedido e sua ida à comissão deverá ser feita por escolta policial.

Na próxima terça-feira, 27, a CPMI deverá ouvir o coronel Jean Lawand Júnior — uma reportagem exclusiva de VEJA revelou que o oficial mandou mensagens ao ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro pedindo que o auxiliar convencesse o então presidente a colocar em prática um golpe de Estado.

CPMI

A CPMI que apura os atos antidemocráticos recebeu o primeiro depoente — o ex-diretor geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF) Silvinei Vasques — na última terça-feira, 20. Na reunião, marcada por acalorado bate-boca, Silvinei afirmou que sua gestão na PRF é alvo de “injustiça” e negou ter atuado para prejudicar eleitores de Lula, então candidato a presidente, a irem às urnas no segundo turno das eleições. Ele foi convocado para explicar o motivo das fiscalizações em rodovias federais realizadas pela corporação na época, em especial na região Nordeste, considerada o maior reduto eleitoral petista.